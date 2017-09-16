7-Eleven: 10 тысяч магазинов в Таиланде



К концу лета 2017 года количество магазинов 7-Eleven в Таиланде превысило 10 тысяч. Таиланд — это третья страна в мире с самой большой сетью магазинов 7-Eleven после США и Японии. Единственным и исключительным владельцем франшизы знаменитой сети в Таиланде является компания CP All, часть крупнейшего бизнес-конгломерата страны — Charoen Pokphand Group. Владеет и управляет C.P. Group Дханин Чираванонт, богатейший человек Таиланда. Менеджмент CP All планирует до конца 2017 года довести общее количество магазинов сети 7-Eleven в Таиланде 10700 штук. А в течение четырех следующих лет компания увеличит сеть до 13 тысяч штук.

Интересные факты о 7-Eleven в мире и в Таиланде

основана в 1927 году в Далласе, штат Техас (США);

название сети магазинов происходит от расписания работы первых магазинов: они работали с 7 утра до 11 вечера, что было необычно длительным рабочим графиком для бакалейных лавок в Америке тех лет. С 1962 года компания постепенно перевела все магазины сети на круглосуточную работу;

сейчас сеть принадлежит японской торговой компании Seven & I Holdings, которая продает франшизы на магазины 7-Eleven по всему миру;

первый магазин 7-Eleven в Таиланде был открыт в 1989 году;

основные конкуренты сети в Таиланде: магазины шаговой доступности FamilyMart (которая тоже агрессивно конкурирует за долю на рынке минимартов в стране) и Tesco Lotus Express.

Какая еда продается в тайских 7-Eleven

Ассортимент в магазинах сети 7-Eleven варьируется от страны к стране. Так, автор Тайского Портала имел счастье в 20-летнем возрасте проработать некоторое время в магазине 7-Eleven в Бруклине (Nostrand Ave & Ave Y — этот магазин до сих пор работает), одном из пяти районов Нью-Йорка. У американской публики был запрос на кофе разных вкусов утром перед работой, поэтому у нас было шесть кофе-машин с разными сортами кофе: Hazelnut, French Vanilla, Cappuccino, обязательно Decaf и другими. Тайцы не знают толк в хорошем кофе, поэтому в тайских магазинах сети есть большая металлическая ёмкость с кипятком и коробка с пакетиками растворимого кофе 3-в-одном (кофе, молоко, сахар) от нескольких производителей. Таец наливает кипяток в картонный стакан, высыпает туда содержимое пакетика, мешает пластиковой палочкой, закрывает стакан крышкой и идет расплачиваться на кассу. Только в небольшом количестве тайских магазинов американской сети есть кофе-машины. Не забываем, что Таиланд — страна с тропическим климатом, поэтому среди тайских потребителей велик спрос на холодный кофе в банках.





Ниже выкладываю фоточки типичной еды, продаваемой в розничных магазинах CP All на всей территории Таиланда:

По мере дальнейшей урбанизации Таиланда формат магазинов шаговой доступности с круглосуточным графиком работы будет становиться всё более популярным в стране. Хорошая статья на русском есть на Википедии для тех, кто желает изучить бизнес-модель розничной сети 7-Eleven подробнее, углубляйтесь в вопрос тут. Ниже еще фоточки: