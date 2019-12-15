Остров Пхукет имеет одну характерную особенность: он западает в душу. Ему есть чего предложить людям: красоты тропических лесов, пляжи с белоснежным мелким песком, морские волны Андаманского моря бирюзового цвета, многочисленные туристические достопримечательности, многогранную ночную жизнь Бангла Роуд на Патонге. Пхукет «цепляет» и молодых бэкпекеров с сотней долларов в кармане, и уже немолодых богачей, приплывающих сюда на собственных суперяхтах. Огромная масса туристов из среднего класса со всех концов мира ежечасно прилетает на Пхукет, чтобы отдыхать по пакетным турам. Но есть категория людей, которые предпочитают комфорт и уединение в кругу семьи или близких друзей. Если бюджет позволяет, то наиболее выигрышный вариант отдыха для этой категории — это аренда виллы на Пхукете. Как будет показано далее, аренда виллы на тайских курортах для большой семьи или компании друзей на срок более недели может оказаться даже дешевле бронирования номеров в отеле для всех.

Обзор 10 лучших вилл на Пхукете поможет найти наиболее интересные варианты на острове.

10. Villa Bluesiam

Потрясающий вид с террасы изо всех 11-ти спален виллы Bluesiam на пляж Сурин оставят неизгладимые воспоминания об отдыхе в Королевстве Улыбок. В вилле можно разместить до 23 гостей одновременно. И им будет чем заняться. В вилле Блусиам есть домашний кинотеатр, спортзал, сауна, массажный кабинет, винный погреб, можно пожарить мясо на барбекю. Вообщем, место в рейтинге 10 лучших вилл на Пхукете Bluesiam принадлежит по праву. Да, море тоже близко: от виллы 400 метров до пляжа Сурин.

9. Villa Padma

Вилла Padma построена на мысе Яму на восточном побережье Пхукета. В отличие от культовых пляжей западного побережья острова (Патонг, Ката, Камала, Банг Тао), на пляжах восточного побережья нет толп туристов. А район мыса Яму застроен гостиницами класса люкс и роскошными виллами с видом на залив Пханг Нга. Их обитатели готовы платить за уединенность и индивидуальный подход. В вилле Падма 4 спальни. Соответственно, там можно разместить до восьми гостей. На территории района мыса Яму есть теннисные корты, частный пляж и рестораны тайской и европейской кухни.

8. Villa Horizon

Вилла Horizon находится в облюбованном богачами районе под названием «Миля миллионеров на Пхукете». Из виллы открывается со склона горы чарующий вид на море и пляж Камала. Зато с трех других сторон виллу окружает буйная тропическая зелень джунглей. Отдых в этом месте позволит гостям породниться с природой, но в атмосфере высочайшего комфорта. В здании шесть спален, позволяющих принять до 12 гостей одновременно.

7. Villa Paradiso

Вилла Paradiso возвышается над пляжем Найтон, пользующимся на Пхукете репутацией тихого и спокойного места. Интерьер виллы оформлен в ретро-стиле. Есть пианино для желающих помузицировать. Сидя в большом бассейне, приятно наблюдать, как поверхность воды визуально сливается в единое целое с Андаманским морем внизу. В вилле 5 спален, и максимальное количество гостей лимитировано десятью взрослыми и одним ребенком.

6. Villa Amanzi Kamala

Пхукет — остров гористый, поэтому там много выходов на поверхность известняка и песчаника — относительно мягких осадочных горных пород. Архитекторы виллы Amanzi Kamala вместо удаления каменного выступа умело интегрировали часть горы в интерьер здания. Получилась очень красивая композиция, которая на уровне подсознания создает ассоциации с пещерами наших далеких предков. Вилла Аманзи Камала находится на склоне горы, в месте известном, как «Миля миллионеров на Пхукете». Пляж Камала расположен внизу, как раз под этой горой.

5. Villa Saan





Вилла Saan — это одна из десятка вилл в небольшом райончике не для простых смертных Cape Amarin Estate. Название комьюнити происходит от мыса Амарин, на земле которого эти чудные виллы и были построены. Это скалистый мыс, омываемый морскими волнами, без песчаного пляжа. В 400 метрах на юго-восток есть аккуратненькая маленькая бухточка с красивым маленьким пляжем Най Йае протяженностью в 200 метров. Дно в море напротив пляжа каменистое, поэтому купаться там комфортно только во время прилива. Если арендаторы виллы Саан пожелают попасть на настоящий культовый пляж Пхукета, то придется ехать 6 километров до ближайшего пляжа Камала. Впрочем на вилле Saan тоже не будет времени скучать. В здании есть 8 спален, а максимальное количество гостей — 16 человек. Всё стандартно: небольшой кинотеатр, комната для СПА-процедур, большой бассейн с видом на море, два джакузи, спортзал и бассейн для детей.

4. Villa Cliff Top

Вилла Cliff Top располагается вблизи бухты Ао Йон на юге Пхукета. В этой бухте присутствует протяженный пляж Ао Йон. Комфортный отдых арендаторов виллы Клиф Топ обеспечивают личный шеф-повар виллы, горничные и дворецкий. Личный водитель на Toyota Fortuner (вмещается 7 пассажиров) готов возить гостей по острову куда угодно, будь то экскурсии к водопадам, поездки на слонах по джунглям или поиск развлечений в дебрях ночного Патонга. В вилле 6 спален. Максимальное количество гостей — 12 человек. Минимальный срок аренды Villa Cliff Top — трое суток.

3. Villa Amarapura

Еще одна вилла на мысе Яму. С одним полезным дополнением — у виллы Amarapura есть прямой выход на пляж. На территории объекта оборудовано небольшое поле для гольфа и целая баскетбольная площадка. Достойный представитель первой тройки рейтинга 10 лучших вилл на Пхукете. 7 спален / 14 гостей максимум.

2. Villa Iniala Collector’s

Вилла Iniala Collector’s находится за пределами острова Пхукет, но вблизи — на пляже Натай на западном побережье провинции Пханг Нга. Места много, пляж широкий, есть бассейн. Поселившись в этой вилле, удобно наслаждаться пляжными вечеринками с конкурсами бикини-моделей среди молодых красоток, музыкой и танцами. Место идеально подходит для проведения романтической свадебной церемонии. Толпу гостей, правда, придется размещать в соседних виллах и гостиницах. Iniala Collector’s предлагает три спальни для шести взрослых гостей. В довесок можно разместить до 2 детей и 2 подростков.

1. Ani Villas

Язык не повернется назвать это виллой. Ani Villas — это целый маленький городок на побережье острова Яо-Яй в заливе Пханг Нга между островом Пхукет с запада и побережьем провинции Краби с востока. Формально это даже не провинция Пхукет, а территория соседней провинции Пханг Нга. Трансфер до аэропортов включен в стоимость аренды. Поэтому не стоит беспокоиться по поводу опоздания на самолет. На территории виллы и в ее окрестностях можно заниматься йогой, учиться готовить блюда тайской кухни вместе с поваром-тайцем, преодолевать склоны на горных велосипедах, кататься на байдарках по морю. Первое место в рейтинге 10 лучших вилл на Пхукете Ani Villas получает за уединенность и высочайший уровень сервиса.

Вопросы и ответы по аренде вилл в Таиланде

Как можно арендовать виллу в Таиланде?

Точно тем же образом, как вы арендуете любую другую недвижимость на курорте: с помощью Booking.com, Airbnb и местных агентств по недвижимости. Единственное, что в Таиланде чаще распространена специализация отдельных агентств именно на работе с luxury-сегментом, включая аренду/продажу роскошных вилл из списка выше.

Сколько стоит аренда виллы на Пхукете?

В этой статье упомянуты только лучшие виллы острова. Соответственно, аренда будет варьироваться от $1500 до $7500 за ночь в высокий сезон за виллу. Рассмотренные в нашем обзоре объекты — это виллы в классическом средиземноморском стиле, то есть роскошные загородные дома для отдыха. Однако, в Таиланде есть варианты гораздо скромнее. Например, одноэтажный дом со спальней, кухней, небольшим бассейном, двумя лежаками-шезлонгами во дворике и пятью пальмами вдоль забора. Причем находится эта «вилла» на третьей линии от моря. В Паттайе, например, за такой отдых попросят от $100 за ночь. Вполне себе уединенный и адекватный по цене отдых получается для небольшой семьи: муж, жена и ребенок.

Сколько спален обычно в роскошных виллах в Таиланде?

Обычно 5 — 10 спален. Есть, где разместиться многочисленной родне или большой кодле из 8 закадычных друзей. Не забываем, что виллы оборудованы различными чудесами техники для отдыха: джакузи, бассейном с красивым видом на море, шезлонгами, гостинной-столовой, фитнес-центром и т.д. Бесплатная парковка, бесплатный Wi-Fi, консьерж-сервис и бесплатный трансфер в/из аэропорта входят в пакет услуг.